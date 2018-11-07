تعليم مكة وبنك التنمية الاجتماعية يدعمان الأسر المنتجة عبر بوابة المقاصف المدرسية

محمد السعران(صدى):

استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي في مكتبه بمقر الإدارة مدير بنك التنمية الاجتماعية فرع مكة الأستاذ عبدالله الغامدي بحضور مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ علي الأسمري وممثلي البنك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل التعاون المشترك بين الطرفين وبناء شراكات استراتيجية حيث بادر مدير بنك التنمية الاجتماعية بشرح الخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك لدعم وتمكين الأسر المنتجة للاستفادة من المقاصف المدرسية في مدارس مكة حيث أوضح الغامدي أن بنك التنمية الاجتماعية بمكة يسعى لعقد شراكات مع عدد من القطاعات والجهات ومن أهمها قطاع التعليم لدعم وتمكين الأسر المنتجة واستغلال المقاصف المدرسية وذلك ضمن خطة البنك لتحفيز أصحاب المشاريع المنزلية للدخول إلى السوق .

وأشار مدير بنك التنمية الاجتماعية بمكة إلى أن ذلك يأتي استكمالاً للدعم المقدم من البنك إلى الأسر المنتجة لتحفيز مشاريع الأسر المنتجة للنمو والاستدامة، التي تهدف إلى تمكين الأسر المنتجة وتطوير أعمالها ورفع الوعي بجهود الجهات المعنية ومقدمي الخدمات النوعية لهذا القطاع، وتسليط الضوء على قيمة الأعمال الحرة وأهمية تنوع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل الجديدة.

وأضاف الغامدي أن البنك يقدم حزماً من الخدمات والبرامج غير المالية سواءً عن طريق أذرع البنك أو من خلال شراكات محلية ودولية، تهدف إلى بناء وتطوير مهارات أصحاب المشاريع، وتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل مشاريعهم إلى العملاء، بناءً على أفضل الممارسات الدولية وبمواءمة محلية نوعية للفئات المستهدفة.

من جهته قدم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي شكره وتقديره لمدير بنك التنمية الاجتماعية بمكة ومبادرة البنك في دعم الأسر المنتجة والتعاون المشترك بين تعليم مكة وبنك التنمية وتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية والبرامج التدريبية والتي ستسهم في تحقيق رؤية 2030 لدعم العاملين والراغبين في سوق العمل وتحفيز أصحاب المشاريع المنزلية للدخول إلى السوق موجهاً الإدارات المعنية لعقد ورش عمل بين الطرفين للاستفادة من مبادرة البنك بما يعود بالنفع والفائدة على مدارس تعليم مكة .