أكثر تطبيقات التراسل الفوري شيوعا على مستوى العالم عقب انتشار الهواتف الذكية

علي القحطاني(صدى):

بعد انتشار الهواتف الذكية، أصبحت برامج التراسل الفوري وسيلة أساسية للاتصال، ونقل البيانات مما أتاح المجال لمنافسة كبيرة في هذا القطاع.

أصبحت برامج التراسل الفوري وسيلة أساسية للاتصال، ونقل البيانات مما أتاح المجال لمنافسة كبيرة في هذا القطاع، ويأتي ذلك بعد انتشار الهواتف الذكية.

وتصدر واتساب أكثر تطبيقات التراسل الفوري شيوعا في العالم بأكثر من مليار ونصف المليار مستخدم نشط شهريا.

وتشير البيانات المذكورة إلى عدد المشتركين حتى آخر أكتوبر 2018 بناء على عدد المستخدمين النشطين.

والتليجرام (200 مليون مستخدم): تليجرام متاح على أنظمة أندرويد وآي.أوه.إس وكذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبي، ويعود تاريخ انطلاقه إلى أغسطس عام 2013.

لاين (203 ملايين مستخدم): تطبيق مملوك للشركة التي تحمل نفس الأسم ومقرها اليابان ويعود تاريخ انطلاقه إلى 23 يونيو عام 2011.

فايبر (260 مليون مستخدم): تطبيق فايبر مملوك أيضا لشركة يابانية هي راكوتين.

سناب شات (291 مليون مستخدم): تعود فكرته إلى ثلاثة زملاء سابقين بجامعة ستانفورد الأمريكية، وتطوره حاليا الشركة التي تحمل نفس الاسم، وقد انطلق في عام 2011

سكايب (300 مليون مستخدم): بدأ سكايب في عام 2003، ويقدم مجموعة من الخدمات منها الدردشة بالصورة ومكالمات صوتية على أجهزة الكمبيوتر والتابلت والهواتف الجوالة فضلا عن الرسائل الفورية.

كيو.كيو موبايل (803 ملايين مستخدم): تطبيق للتراسل الفوري من تطوير شركة شينزن تينسنت الصينية.

وي شات ( مليار و58 مليون مستخدم) : تطبيق صيني آخر للتراسل الفوري تطوره شركة تينسنت الصينية.

فيسبوك ماسنجر (مليار و300 مليون مستخدم): تطبيق التراسل الفوري المعروف التابع لشركة فيسبوك، ويعود تاريخ إطلاقه إلى أغسطس 2011.

واتساب (مليار و500 مليون مستخدم نشط): أوسع تطبيقات التراسل الفوري انتشارا في العالم وهو أيضا مملوك لشركة فيسبوك.