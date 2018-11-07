رامي عياش يوضح موقفه من ترشيحه وزيرا في حكومة سعد الحريري

بيروت(صدى):

أوضح المطرب اللبناني رامي عياش، أنه تم ترشيحه ليكون وزير الثقافة أو وزير البيئة في الحكومة المقبلة بلبنان والمكلّف تشكيلها الرئيس سعد الحريري.

وقال ” عياش ” خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي المصري عمرو أديب، أنه طلب تحييده في الوقت الحالي وإمهاله مدة ست سنوات يكون خلالها قد استجمع قواه وتهيّأ للوزارة؛ لافتًا إلى أنه لا يمانع تولّي المنصب، لكنّه ليس مستعدًّا الآن.

وأشار رامي عياش إلى أن المسألة بالنسبة له ليست فقط تولي وزارة، ولكن مسألة اذا ما سيكون لديه ما يضيفه أو لا، كما أن المنصب له التزامات من شأنها تقييد التزاماته الفنية حاليًا، إلا أنه شدد على أن بيته مفتوح دائمًا للجميع.