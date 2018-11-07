بالفيديو والصور.. ماكلارين تكشف عن سيارتها سبيدتيل الخارجة الجديدة

لندن(صدى):

كشفت ماكلارين عن سيارتها سبيدتيل الخارقة الجديدة في فئة GT والتي صممت من أجل السرعة ولكننا لم نرها بعد وهي تتحرك وتقطع حلبات السباقات, وقد ننتظر وقت أطول لرؤية فيديو لها وهي تقطع أحد الطرق أو الحلبات وادعت ماكلارين أن سرعة السيارة تبلغ 402 كم في الساعة فيما قدم أحد التجار فيديو قصير للسيارة الجديدة وهي تشغل محركها وتترك المصنع في ووكينج بقيادة المصمم ألكس ألكسيف.

وتعتبر سبيدتيل أحدث موديلات ماكلارين في فئة Ultimate Series, وتعتمد السيارة على مقعد قيادة وسطي في المقدمة التي تستوعب 3 ركاب.

ولم تعلن الشركة المواصفات الفنية للسيارة بعد, ولكن يتوقع تزويدها بنظام دفع هجين بقوة 1035 حصان وهي تنتج أقل معدل من الانبعاثات الكربونية .

ومن المقرر تصنيع 106 نسخة من هذه السيارة وجميعهم تم حجزهم بالفعل بسعر يبلغ 2.7 مليون دولار .