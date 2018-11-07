ما لا تعرفه عن مخاطر مضغ العلكة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

ينصح الأطباء بعدم مضغ العلكة مرارًا وتكرارًا، فمضغها كثيرًا قد تسبب مشكلات صحية أكثر بدلاُ من أن تكون وسيلة لتحسين التنفس.

حيث تزيد عملية مضغ العلكة من إفراز العصارة في المعدة، وبالتالي، ليس من الضروري على الإطلاق مضغ العلكة قبل تناول الوجبات، فهي في هذه الحالة ستعمل على الإضرار بصحة المعدة، وقد ينجم عن ذلك الإصابة بالتهاب في المعدة أو حتى تقرحها.

كما قد يتسبب مضغ العلكة في بعض الأحيان بآلام في المعدة، والإصابة بالانتفاخ والغازات في البطن، بالإضافة إلى أن العلكة الخالية من السكر قد تسبب بحالات إسهال للبعض.

ومن أضرارها المحتملة أيضًا، تآكل الأسنان وطبقة المينا والتيجان والجسور؛ وقد يتسبب أيضًا تكون بقع على الأسنان أو خدوش، كما يمكن أن تؤثر سلبيًا على الذاكرة ، على الرغم من أن هذا ينطبق فقط على الذاكرة قصيرة المدى.