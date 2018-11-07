700 مل فقط من مشروب الطاقة يعرضك لنوبة قلبية خلال ساعة ونصف

واشنطن(صدى):

حذرت دراسة حديثة من الإفراط في تناول مشروبات الطاقة مؤكدة أن تناول مشروب واحد فقط قد يعرض الإنسان لخطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية نتيجة لتضييق الأوعية الدموية الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الأعضاء الحيوية بالجسم .

ووفقاً لباحثين في جامعة تكساس قاموا بإختبار 20 طالب لشرب 700 مل فقط من مشروب الطاقة ، تبين أن حركة الدم بالأوعية الدموعية قد تراجعت إلى النصف دفعةً واحدة .

كما لفت الباحثون إلى إحتواء مشروب الطاقة على نسبة مرتفعة من الكافيين والسكر مما يرفع هرمون الأدرنالين في الدم وهو الهرمون المسئول عن زيادة ضغط الدم ، ممايشير إلى ضرورة إعادة النر في تناول مشروبات الطاقة بشكل متكرر .