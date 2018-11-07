بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح موقف التعويض عن الوفاة من الإرث

نايف السالم(صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، موقف التعويص عن الوفاة من التأمين من الإرث، وهل يتضمنه الإرث أم لا يشمله.

وفي السياق نفسه، أكد ” الخثلان ” في لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة، إن التعويض الذي يُدفع للشخص المتوفَّى في حـادث من شركة التأمين، يدخل ضمن المال الذي يوزع على الورثة؛ فيما قال أن القـتل الخطأ يلزمه دية وكفارة؛ فالدية قيمتها 100 ناقة وهي تعادل 300 ألف ريال، أما الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين.

وفي السياق نفسه، أشار الشيخ ” الخثلان ” إلى أن التعويض الذي يدفع من شركة التأمين يذهب إلى الورثة لكنه لا يكفي، وعلى مَن تسبب في الحـادث أن يدفع الدية كاملة حسب نسبة الخطأ في الحـادث الذي أدى إلى الوفاة.