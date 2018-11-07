والدة جندي مصاب تروي تفاصيل التحية لولي العهد خلال زيارته لابنها

عادل الحربي(صدى):

روت سيلة حدادي أم أحد الأبطال المصابين في عمليات الحد الجنوبي، تفاصيل التحية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارتها لابنها في مدينة الأمير سلطان الطبية، قائلة: ” أشعر بنفسي، فور دخوله، لأنهض وأؤدي له التحية العسكرية، لأنني فخورة بأن أحد أبنائي ضمن الكوكبة الحالية التي تذود بنفسها وحياتها فداءً لهذا الوطن، والحفاظ على أرض الحرمين الشريفين، تحت قيادة واعية، تقدر رجالاتها، وتعرف قيمة أبنائها ” ، واصفة إياها بالعفوية.

وأشارت إلى أن زيارة ولي العهد للأبطال المصابين، تأكيد على هذا الاهتمام، مضيفة: ” تعرف جيداً معنى وقيمة التحية العسكرية لأنها زوجة عسكري متقاعد، وأم لجندي وهبته فداء للوطن “.

وأوضحت أن التحية أقل شيء تهديه له تعبيراً عن إحساسها تجاه شخصية حريصة على حماية الوطن ورفع قيمته في كل المحافل، تقديراً للدور الإنساني الذي يبادر به ولي العهد تجاه الأبطال الأشاوس في كل الجبهات.

وتابعت أن لديها سبعة من الأبناء تضعهم جميعا كرصاص في مسدس الوطن، وتحت إمرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لحماية الأراضي المقدسة والربوع الغالية من أي عدوان، وأي أطماع، ورد كيد الحاسدين والمتربصين، والساعين للنيل من ثوابت الوطن ووحدته.

وأضافت أن ابنها «28 عاماً» أب لطفلين حمد «7 سنوات» وسلطانة «3 سنوات»، ويعمل في القوات البرية التي التحق بها منذ سنتين، لافتة إلى أن ولي العهد كان دائم السؤال عن ابنها وكافة زملائه، منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى المستشفى عقب إصابتهم.