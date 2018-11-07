إعفاء 724 مزارعا بتبوك من قروض تتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال

تبوك(صدى):

أعلن مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة تبوك المهندس عبد الرحمن بن حنس العتيبي عن انتهاء الصندوق من إجراءات المرحلة الإلحاقية من إعفاء المزارعين المشمولين بالأمر السامي الكريم رقم 61449 وتاريخ 28 / 11 / 1439هـ، والقاضي بإعفاء عدد 724 مزارع من مزارعي الدرع العربي في منطقة تبوك، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المعفاة 10291751 ريال، شملت المزارعين في محافظات البدع وضباء والوجه والمراكز التابعة لها.

وأكد المهندس العتيبي أن هذا الاعفاء يأتي ضمن الدعم المستمر والسخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، للقطاع الزراعي في المملكة وتلمس احتياجات المزارعين، داعياً المزارعين الذين شملهم قرار الاعفاء مراجعة فرع ومكاتب الصندوق بالمنطقة أو الدخول على الموقع الالكتروني من خلال الرابط: هنا ، للتأكد من وجود أسمائهم.