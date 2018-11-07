سولاري يبدأ مشواره مع ريال مدريد بمواجهة بلزن التشيكي

نواف السالم(صدى):

يقود سانتياجو سولاري، المدرب المؤقت لنادي ريال مدريد الإسباني، الفريق للمرة الأولى أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بالمباراة التي يستضيفها ملعب ” سترونكوفي ” ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويتطلع ” سولاري ” لتحقيق الانتصار الثالث له على التوالى منذ تولى المهمة خلفًا لجولين لوبيتيجث، حيث حقق الفوز على ميليا بكأس الملك وبلد الوليد فى الدوري الإسباني، ويتقاسم الصدارة مع روما الإيطالي برصيد 6 نقاط لكل منهما، فيما يأتي سيسكا موسكو الروسي ثالثًا برصيد 4 نقاط.

ويسعى النادي الملكي إلى تحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن للحفاظ على فرصته في المنافسة بقوة على التأهل للدور التالي خاصة مع الصراع المشتعل فى المجموعة السابعة التي تضم بجانبهما روما وسيسكا موسكو؛ فيما يغيب عن الفريق في مباراة الليلة 5 لاعبين هم رافاييل فاران وخيسيوس فاييخو ومارسيلو وداني كارفخال بالإضافة إلى ماريانو دياز بسبب الإصابة.