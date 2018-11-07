” أبا الخيل ” عن صور ولي العهد مع المصابين: بليغة ورائعة

نايف السالم(صدى):

التُقطت بعض الصور لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته للمصابين من جنود الوطن بالحد الجنوبي.

وفي هذا السياق، وصف الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، الصور التي التقطها ولي العهد مع المصابين وهو يصافحهم ويقبلهم بكل حرارة وشوق واحترام وتقدير بـ ” البليغة والرائعة ” .

كما قال ” أبا الخيل ” : ” إن الزيارة معبرة بطريقة فريدة وعميقة عن قوة التلاحم بين ولاة أمرنا وعموم أبناء هذا البلد الغالي، وجميل المحبة المتبادلة بينهم، وآثار الرحمة والعطف في قلوبهم، والوفاء والولاء الذي يكون قولاً وفعلاً على أرض الواقع ” .