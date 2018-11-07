9 إمارات.. أول تنظيم إداري للمناطق بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

مرّت المملكة خلال تاريخها بأنظمة إدارية لتقسيم المناطق عدة؛ حيث كان أول تنظيم إداري للمناطق في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وقُسمت البلاد إلى 9 إمارات أو مقاطعات، كما كانت تسميتها ذلك الوقت، يحكم كل منها أمير؛ يتم تعيينه بأمر من الملك.

وتضمنت المناطق الإدارية في التقسيم الأولي آنذاك: ” الحجاز، نجد، الشمال “، ” شمال الحجاز “، الجنوب، الأحساء، عسير، القصيم، جبل شمر، ” حائل “، و” الظهران ” ؛ فيما تم إعادة تقسيم المناطق الإدارية عام 1383 هـ، بالعدد السابق نفسه، ولكن بتنظيم جديد، إذ كانت المناطق آنذاك: ” نجد، القصيم، الأحساء، جبل شمر، عسير، الحجاز، وادي السرحان ” الجوف والقريات ” ، تهامة، ونجران. ”

وفي السياق نفسه، وصل عدد المناطق في عام 1397 هـ إلى 14 منطقة لتصبح تحت هذه المسميات: ” الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، عسير، تبوك، المنطقة الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، نجران، الباحة، جازان، الجوف، القريات “، بينما في عام 1412 هـ، صدر نظام المناطق الجديد والمعمول به حاليًا.

وشمل التنظيم الجديد للمناطق، 13 منطقة إدارية هي: ” الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، نجران، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك. “