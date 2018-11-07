نصائح هامة لتعزيز الحب بين الزوجين بعد ولادة الطفل الأول

أميرة خالد(صدى):

كشفت أميتي كرامر متخصصة في العلاقات الزوجية ، عن بعض النصائح لتطوير العلاقات وتعزيز الحب بين الأزواج بعد ولادة الطفل الأول ، حيث يتراكم بعد وصول المولود للمنزل التوتر والمسئوليات مقل الرواسب ، ما يؤدي إلى عدم تسيير الأمور بين الزوجين ، إذ لم تعد العلاقة متألقة أو رائقة كما كانت .

وأطلقت كرامر ، ورشة عمل تحت اسم ” وصول طفل إلى المنزل أو Bringing Baby Home ” والتي تساعد الأزواج على تطبيق أو تجديد تصورات معتمدة على أبحاث، ويُسهل تطبيقها لتحسين حياتهما.

1- القيام بأشياء صغيرة مرات كثيرة

فخلال الورشة قالت أم حديثة ، إن وجود مولود جديد في المنزل قد غير جميع أولوياتنا شعرنا بفقدان السيطرة، أعتقد أن الورشة ساعدتنا على أن نتذكر أهمية الاهتمام بأنفسنا ، بمجرد وصول طفلك قد لا تتمكن من الحفاظ على ترتيب علاقتك كما كنت تفعل من قبل.

قد يصبح الخروج ليلاً مستحيلاً لسنوات ، وسيصبح الوقت الذي كنت تقضيه في متابعة نتفليكس وقت للغسيل ، وستحل التغذية وتغيير الحفاضات محل كل شيء آخر ، لكن لا يعني هذا أن عليك افتراض الأسوأ ، أنت في مرحلة صعبة يمر بها جميع الآباء الجدد. إحدى طرق الحفاظ على الحب بين الزوجين تجربة شعار ” القيام بأشياء صغيرة مرات كثيرة ” مع شريكك. ما يعني اقتناص لحظات صغيرة من يومك للقيام بأشياء لطيفة إضافية. فإذا كان شريكك يحب المطبخ النظيف، فخذ دقيقة إضافية لتنظيم ومسح أسطح المطبخ، أو وجه له الشكر وأخبره بمدى تقديرك لما يفعله لك وللطفل الجديد.

قد يعني ذلك أن تجلس، دون هاتفك، وتشاهد الحلقة الجديدة من برنامجك التلفزيوني المفضل برفقته، أو أن ترسل رسالة حب نصية في منتصف اليوم. أو ربما تخبره بشيء تحبه فيه قبل النوم، أو أن تنظر إليه وتبتسم، يمكنك أن تجامله وتخبره كم يبدو رائعاً. هذه الأشياء الصغيرة تشبه الصيانة اليومية والصيانة هي مفتاح إذ أن التعامل مع مشكلة مُهمَلة يصبح أكثر صعوبة.

2- الاهتمام ورؤية المشكلات باعتبارها فرصة

لدينا جميعاً احتياجات ما، نرغب في تلبيتها، وبسرعة! ومع ذلك، لا يجيد الكثير من الناس التعبير عن احتياجاتهم بطريقة مسؤولة أو فعالة. فمن الشائع أن يلجأ البعض إلى:

كتمان احتياجاتهم ثم إخراجها دفعة واحدة .

أو عدم التعبير عنها مطلقاً .

أو التعبير عنها بطريقة لاذعة تسيء إلى من يحبونه.

بعد وصول الطفل الجديد سيتغير نوع الدعم الذي يحتاجه الوالدان الجديدان بشكل جذري! إن العثور على طريقة للبحث عن الاحتياجات والتعبير عنها في العلاقة هو مفتاح وضوح العلاقة.

ومن شأن بذل المزيد من الجهد للاهتمام باحتياجاتك والتعبير عنها بلطف مساعدة الوالدين على تجنب الشجار والاختلافات. ضع في اعتبارك أن التسبب في شعور شخص ما بالخجل بسبب احتياجاته لا ينتهي أبداً بشكل جيد. جرّب الأفعال التي من شأنها المساعدة مثل عرض المزيد من المساعدة أو تخصيص وقت لكما سوياً، أو تولي رعاية الطفل حتى يتمكن شريكك من أخذ غفوة مثلاً والاستحمام أو ربما الخروج قليلاً مع الأصدقاء .

3. انظر إلى المشاكل جيداً

إن المشاعر العاطفية فوضوية ومضطربة! يصعب تصنيف أو فهم أو إدارة المشاعر، خاصة في الأطفال، وأحياناً في البالغين أيضاً. بالنسبة إلى بعض الآباء الجدد، فإن ورشة ” وصول طفل إلى المنزل Bringing Baby Home ” هي أول مكان يسمعون فيه عن توجيه المشاعر Emotion Coaching كما تقول أميتي كرامر ، فهو برنامج قائم على الأبحاث من أجل تربية الطفل بطريقة إيجابية وداعمة، وتأثيره في دعم أنفسهم وشركائهم وأطفالهم. توضح الأبحاث أن الأبوة والأمومة، والحياة بشكل عام، هي أكثر تعقيداً من مجرد عيش حياة سعيدة ومستقرة.