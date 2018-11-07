أمانة نجران تنجز 93% من سفلتة وأرصفة وإنارة أربعة أحياء

نجران(صدى):

تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها بمشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة في أربعة أحياء شملت حي الجربة،وحي رير،والمخيم،والقعصوم،إضافة إلى امتداد شارع أبو بكر الصديق،بتكلفة إجمالية تقدر بـ65.984.425 ريالا،وبنسبة إنجاز لأعمال المشروع بلغت 93%.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عبيان،حرص الأمانة على تنفيذ المشاريع الحيوية الهادفة إلى توسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته،إلى جانب حرصها على سرعة استكمال كل المشروعات،ورفع نسبة الإنجاز مع الالتزام والمواصفات والجودة.