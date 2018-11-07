تقدم ساحق للديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي

واشنطن(صدى):

تقدم الحزب الديمقراطي على منافسه الجمهوري في إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي بعد حصوله على 178 مقعدًا مقابل 168 للحزب الجمهوري، من أصل 435 مقعدًا في مجلس النواب، بحسب نتائج أولية نشرها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة .

وقالت لمحطة ” فوكس نيوز ” أن الديمقراطيين في طريقهم للفوز متوقعة حصولهم على 229 مقعدًا في مجلس النواب مقابل 206 للجمهوريين، وأن الجمهوريين سيحصلون على 50 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 39 للديمقراطيين فيما لم يُحسَم 11 مقعدًا.

ولتحقيق الأغلبية في مجلس النواب يلزم الفوز بـ 218 مقعدًا على الأقل حيث ويمتلك الحزب الجمهوري حاليًّا 237 مقعدًا مقابل 193 للحزب الديمقراطي، وهناك 5 مقاعد شاغرة لأسباب مختلفة .