بالفيديو.. للنساء في المنازل.. أفكار لإعادة تدوير بواقي الأقمشة والعلب البلاستيكية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

من المعروف أنه في كل منزل هناك الكثير من المواد المهملة، كالعبوات البلاستيكية، والأقمشة، قطع الخشب، وغيرها من الأغراض القديمة، والتي يمكنك استغلالها، بدلا من تكديسها في البيت، أو حتى رميها.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، العديد من الأفكار المذهلة، التي تساعد المرأة في إعادة تدوير واستغلال أغراضك القديمة .

حيث يتم تحويلها لقطع فنية مميزة، أو لأغراض جديدة، وإعادة استخدامها بشكل جديد، كتحويل علبة لبن الأطفال، لعلبة لتخزين أي أغراض في مطبخك، أو بغرفة الأطفال، وكذلك من قطع القماش القديمة يمكنك عمل مفارش جديدة.