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بالفيديو..هلع قط بعد ربطه بحيوان ” الورل “

بالفيديو..هلع قط بعد ربطه بحيوان ” الورل “
متابعة_ أميرة خالد(صدى):

وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو مروع، تم تداوله بمواقع التواصل، بعدما ربط قطًا بحيوان الوَرَل، بغرض إخافته.

وظهر القط في حالة مذرية وخوف وهلع، محاولا الهرب من الورل المربوط به لكن دون جدوى.

وأثار المقطع غضب متداولوه، مؤكدين أن ما حدث بالمقطع انتهاكا لحقوق الحيوان، مطالبين بمحاسبة الشخص الذي ارتكب هذه الواقعة.

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 54 دقيقة

حرام والله
طار عقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة

حسبي الله عليك اتق الله في نفسك لاتصيبك عقوبة من الله تفزعك طول عمرك

[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 8 دقائق

ابشر بانتقام الله يا سفيه .ياظالم

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