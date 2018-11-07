شراكة مجتمعية غير ربحية بين ” تعليم مكة ” و ” مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية “

محمد السعران(صدى):

انطلاقاً من رؤية المملكة تعليم يدفع بعجلة اقتصادنا الوطني واسترشاداً ببرنامج التحول الوطني 2020 وكون الشراكات بين القطاعات هي أهم ركائز تحقيق أهداف رؤية المملكة، وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية اتفاقية تعاونية مجتمعية تم من خلالها وضع إطار التعاون والعمل المشترك بين الطرفين لتحقيق الإسهام في إنتاج جيل من الطلاب معززاً بالقيم ومعداً بالمهارات الأساسية ذات التخصص.

ومثّل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، فيما مثل مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس ممدوح بن حسن الحربي.

حضر توقيع الاتفاقية مدير إدارة الموهبين الدكتور محمد رواس ومستشار المدير العام للتعليم الدكتور خالد أبو حفاش كما حضر من جانب المؤسسة بسام بشير خلف مدير العلاقات العامة والإعلام

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك بين إدارة تعليم مكة ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية إلى الإسهام في تحقيق الأهداف العامة للتعليم في 2020 من حيث تحسين استقطاب المعلمين وتأهليهم وتطويرهم وتعزيز القيم والمهارات والمشاركة المجتمعية للطلاب وتحسين البيئة المحفزة للإبداع والابتكار.

كما تشمل الاتفاقية مجالات التدريب والتأهيل المتخصصة والتدريب التعاوني ومجالات الاستشارات ودراسات تقييم المحتوى العلمي ومجال قياس الأثر والاستبيانات واستطلاعات الرأي .

وعبّر المدير العام للتعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي عن سعادته بهذه الشراكة المجتمعية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية متمنياً لهذه الشراكة أن تحقق الهدف والفائدة للطرفين وفق تعاون مثمر وبناء في البرامج المشتركة بين التعليم ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ،وفق رؤية التحول الوطني 2020 ، وتسهم في تحقيق التكامل التنموي وتجسيد الأهداف الوطنية والتعليمية المنشودة في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو أمير منطقة مكة والتي تهدف في رسالتها لـ ” بناء الإنسان وتنمية المكان “.

فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي أن هذه الشراكة المجتمعية مع قطاع التعليم بمكة المكرمة هي شراكة ناجحة بكل المقاييس؛ حرصنا على توطيدها مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لما لها من نتائج إيجابية هادفة ستتحقق في المستقبل القريب – بمشيئة الله تعالى – في الميدان التعليمي والتربوي الكبير في مكة المكرمة .