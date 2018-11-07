أمير الرياض يُدشن حملة ” سعود الطبية ” للتطعيم ضد الإنفلونزا

تركية البدر(صدى):

‏دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حملة “معًا ضد الإنفلونزا” والتي تنظمها مدينة الملك سعود الطبية ، ضمن خطتها السنوية لتحصين منسوبي القطاع الحكومي والخاص للوقاية من الإنفلونزا .

جاء ذلك خلال استقباله فريق الحملة بقيادة مدير العلاقات العامة والإعلام أ.خالد العوفي، والذي قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، على دعمه الكبير لمدينة الملك سعود الطبية في تقديم أرقى الخدمات الطبية والعناية الصحية المتكاملة للمرضى والمراجعين.

وأشار العوفي إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقطاع الرعاية الصحية الأولية في نشر الثقافة الوقائية، منوهًا بأن لقاح الإنفلونزا يُعد أفضل وسيلة للحماية من الفيروس، كما أنه يساعد على الحد من انتشاره.

كما دعا العوفي الجهات الحكومية والخاصة في العاصمة الرياض للمشاركة بالحملة وأخذ اللقاح؛ لأن الوقاية خير من العلاج.