تنبيه من ” التعليم ” للمنتقلين من الوظائف الإدارية إلى التعليمية

عادل الحربي(صدى):

نشر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، تنبيها للمنتقلين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية.

وقال العصيمي في تغريدة له : ” نبارك لكم صدور قرار النقل للوظيفة التعليمية، ونفيدكم بأنه تم رفع بياناتكم على نظام نور لترتيب الرغبات، علماً أنه تم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور على الجوالات المسجلة في النظام ” .

وأضاف: ” سيتم العمل على حركة التوزيع على المدارس وفق المفاضلة والاستحقاق، أما المباشرة في المدارس فاعتباراً من يوم الأحد القادم 1440/3/3هـ ” .