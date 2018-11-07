مالا تعرفه عن أول امرأتين مسلمتين في مجلس النواب الأمريكي

واشنطن(صدى):

في خطوة تاريخية أولى في الولايات المتحدة، فازت إلهان عمر وهي لاجئة صومالية بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن منطقة ذات غالبية ديمقراطية في ولاية مينيسوتا.

كما تمكنت رشيدة طليب العاملة في مجال الحقل الاجتماعي والمولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين من الفوز أيضاً بمقعد في مجلس النواب، دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها.

وبفوز إلهان عمر البالغة من العمر 36 عاما ، ستكون أول مشرعة أميركية من أصل صومالي وأول محجبة في الكونغرس، وكانت حتى قبل فوزها، ظهرت على غلاف مجلة تايم لتحدي الفكرة النمطية المسبقة لما يجب أن تكون عليه الفتيات المسلمات.

وتنافس إلهان على المقعد ضد 6 منافسين آخرين لتحل محل النائب الحالي كيث إليسون، الذي قرر الترشح عن ولاية مينيسوتا لمنصب النائب العام في الولاية بدلًا من العودة إلى الكونجرس.

وسيضفي فوز إلهان على الكونجرس، لونًا ديمقراطيًا وخصوصًا أن نسبة النساء في الكونجرس لا تزال عند حدود الـ20% ونسبة الأقليات لا تتجاوز الـ19%.

بينما تعد رشيدة طليب أول فلسطينية، ومسلّمة تفوز بعضوية الكونجرس الامريكي ، ففوز رسالة تحدي ، وفي نفس الوقت رسالة أمل .

وقد ظهرت في عشرات المقاطع التلفزيونية والمجلات، حيث وصفتها وسائل الإعلام الأميركية بالمرأة التي لا تعرف الخوف، والرائدة والجبارة.

وباعتبارها محامية، تسعى طليب للدفاع عن فقراء مقاطعة ديترويت التي ولدت وتعيش فيها، واتهمت أحد رجال الأعمال الكبار بتلويث أحياء المقاطعة في الحملة الانتخابية، وكانت قد قاطعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء خطابه في الحملة الانتخابية عام 2016، منتقدة تأثير المال على سياسة البلاد.

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