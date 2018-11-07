ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا..شروط الوظائف الشاغرة في القوات البرية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات للقوات البرية، عن فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين لشغل عدد من الوظائف المدنية.

وجاءت الوظائف المطلوبة بالمسميات التالية:

وظيفة مهندس بشرط الحصول على بكالوريوس هندسة تخصص :اتصالات/كهرباء/هندسة صناعية/هندسة شبكات, هندسة برمجيات.

وظيفة مدرس لغة انجليزية بشرط الحصول على بكالوريوس تخصص لغة انجليزية تربوي.

وظيفة محاسب بشرط الحصول على بكالوريوس محاسبة.

وظيفة فني بشرط الحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة من كلية التقنية أو كلية الاتصالات في تخصص اتصالات أو شبكات أو دعم فني .

وظيفة التخزين والمستودعات بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها مع شهادة في دورة الحاسب الآلي لاتقل عن 6 أشهر.

وظيفة مساعد و إداري بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها مع شهادة في دورة الحاسب الآلي لاتقل عن 6 أشهر.

وظيفة مترجم بشرط الحصول على بكالوريوس تخصص ترجمة لغة انجليزية.

إحصاء بشرط الحصول على بكالوريوس تخصص إحصاء.

وظيفة مدقق عقود بشرط الحصول على بكالوريوس تخصص إدارة أعمال.

إدارة شؤون المتعاقدين بشرط الحصول على بكالوريوس تخصص إدارة أعمال.

اختصاصي جودة نوعية حاسبات مركزية بشرط الحصول على بكالوريوس أو دبلوم تخصص حاسب آلي وإجادة اللغة الإنجليزية و خبرة لاتقل عن 3 سنوات في نفس مجال العمل ومعرفة بأنظمة التشغيل (Z/OS).

كبير مبرمج حاسبات مركزية بشرط الحصول على بكالوريوس تخصص علوم حاسب آلي أو نظم معلومات أو هندسة برمجيات وإجادة اللغة الإنجليزية و خبرة 7 سنوات في البرمجة بلغات الجيل الثالث (COBOL , CICS , ASSEMPLER) ومعرفة تامة في بيئة الحاسبات المركزية.

ومن ضمن الشروط العامة المطلوبة:

أن يكون المتقدم سعوديا ويجب أن تكون جميع الشهادات العلمية الثانوية العامة , دبلوم , البكالوريوس من جامعات ومعاهد معترف بها وأن يكون المتقدم حسن السيرة و السلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.

وأن لايقل سن المتقدم عن (17) عاما ولا يزيد على (40) عاما وأن تتوفر في المتقدم المؤهلات و الشروط التي يحددها الاعلان وأن لايقل التقدير للحاصلين على الشهادة الجامعية عن جيد.

وخبرة لاتقل عن سنيتن ويجب أن يكون مع شهادة البكالوريوس خبرة لاتقل عن سنيين بنفس المجال.

ويمكن التقديم من هنا