بعد امتناعه عن الدفع..المحكمة تلزم أب بدفع 4 آلاف ريال نفقة شهرية لأولاده
ألزمت محكمة التنفيذ بجازان أب بدفع 4 آلاف ريال نفقة شهرية لأولاده الخمسة، وذلك بعد أن رفعت مطلقته دعوى ضده لامتناعه عن الإنفاق على أولاده.
وكان وكيل الأب، قد قدم محضرًا للصلح بينه وبين طليقته ،واتفق الطرفان على أن يدفع الأب لأبنائه نفقة شهرية بقيمة 4 آلاف ريال.
ومن جانبه أمر قاضي التنفيذ بناء على محضر الصلح بأن يلتزم الأب بدفع النفقة المتفق عليها، مخاطبًا مؤسسة النقد العربي، لاستقطاع النفقة المقررة، من البنك الذي يصرف منه المدعى عليه راتبه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57905 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5184 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اصلح حالنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37765 ] نشر منذ 1 ساعة
عيالك ذولي
مفروض ماتنتظر الين مايتم أرغامك🤔
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4881 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يهدينا ويهديك
بعض الأزواج الله يهديهم للخير والصلاح
يقحم اولادهـ في تصفية الحسابات مع زوجته
بالله عليك ويش ذنبهم الا يكفي ان الزمان الأقشر واعين الناس ضدهم
الا يكفي كلمة منك لأمهم انتي طالق امامهم؟؟
جرحتهم وعقدتهم وسببت لهم عقد نفسية
خلاص اطلع من حياتهم بشرف ارحل والله ارحل
والزمن سوف ينصفك ان كنت مظلوم هم سوف يعرفون الحقيقة المرهـ
مهما تم تغييبها عنهم سوف يسألون عنك اين؟ نعم سؤال امي اين ابونا
طالت به الغيبة امي ودنا نشوف هذا الأب هل هو بخير ام حي او ميت
بغينا نتأكد نعرق الحقيقة حنا كبرنا ومن حقنا نعرف ونقابل ابونا ونسمع منه
مثلما استمعنا اليك وكنتي انتي مثلنا الأعلى
صدقني لو انسحبت من حياتهم واختفيت كأنك ميت والله
ارحم لك ولهم ولا انك تجرجر امهم للمحاكم او تجرجرك فلا فائز الجميع خسران والضحية الابناء
نعم سوف تكون لديهم عقد نفسيه معهم تلازمهم من سن الطفولة حتى وهم متزوجون لن تتركهم
صورتك وصراخك ع امهم سوف يتذكرون هذة المواقف المؤلمة كل حين وكل لحظة
اختفي من حياتهم نعم اختفي
انت قطعة كل الصور الجميلة في حياتهم
انت أب اتعلم ماذا كلمة أباو بابا يآهـ كلمة خيال كم من انسان محروم منها والله يتمناها
والله انني اقبل يد ورأس والدي وقدميه ولن اوفيه معشار حقه علي