بعد امتناعه عن الدفع..المحكمة تلزم أب بدفع 4 آلاف ريال نفقة شهرية لأولاده

تركي السالم(صدى):

ألزمت محكمة التنفيذ بجازان أب بدفع 4 آلاف ريال نفقة شهرية لأولاده الخمسة، وذلك بعد أن رفعت مطلقته دعوى ضده لامتناعه عن الإنفاق على أولاده.

وكان وكيل الأب، قد قدم محضرًا للصلح بينه وبين طليقته ،واتفق الطرفان على أن يدفع الأب لأبنائه نفقة شهرية بقيمة 4 آلاف ريال.

ومن جانبه أمر قاضي التنفيذ بناء على محضر الصلح بأن يلتزم الأب بدفع النفقة المتفق عليها، مخاطبًا مؤسسة النقد العربي، لاستقطاع النفقة المقررة، من البنك الذي يصرف منه المدعى عليه راتبه.