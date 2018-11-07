انتخاب أول امرأتين مسلمتين في الكونجرس الأمريكي
في مرة الأولى من نوعها، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي ،فوز الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب لتصبح أول مسلمة تدخل مجلس النواب.
كما أظهرت النتائج فوز الأمريكية من أصل صومالي، إلهان عمر في الانتخابات لتصبح ثاني مسلمة تدخل مجلس النواب الأمريكي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37765 ] نشر منذ 1 ساعة
ناقصكم منيرة وتكتمل القصة🤗
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34167 ] نشر منذ 55 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34167 ] نشر منذ 55 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34167 ] نشر منذ 55 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34167 ] نشر منذ 55 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34167 ] نشر منذ 55 دقيقة
طيب