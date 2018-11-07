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انتخاب أول امرأتين مسلمتين في الكونجرس الأمريكي

انتخاب أول امرأتين مسلمتين في الكونجرس الأمريكي
واشنطن(صدى):

في مرة الأولى من نوعها، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي ،فوز الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب لتصبح أول مسلمة تدخل مجلس النواب.

كما أظهرت النتائج فوز الأمريكية من أصل صومالي، إلهان عمر في الانتخابات لتصبح ثاني مسلمة تدخل مجلس النواب الأمريكي.


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