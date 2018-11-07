مأساة..طفلة 10 سنوات تنجب من شقيقها الأكبر!
في واقعة اهتز لها الرأي العام في كولومبيا، تعرضت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، للاغتصاب على يد شقيقها الأكبر.
وبعد الحادث المأساوي، خضعت الطفلة لعملية ولادة قيصرية، وتم نقلها للمستشفى.
وما يزيد الأمر جدلا، هو أن الوالدان لم يرغبا في الإبلاغ عن ابنهما للشرطة، ما جعل الفتاة الصغيرة تدفع الثمن.
لكن فتحت الشرطة التحقيق في اتهامات تتعلق بسوء معاملة الطفل والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
شيخين1[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتعدو من بعض اخواننا المصرين امس كان فية شاب من الاخوان المصرين حملت اختة ثلاث مرات ياكبرها عند ربي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57905 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37765 ] نشر منذ 1 ساعة
لحووووووووول😐