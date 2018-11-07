مأساة..طفلة 10 سنوات تنجب من شقيقها الأكبر!

بوغوتا(صدى):

في واقعة اهتز لها الرأي العام في كولومبيا، تعرضت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، للاغتصاب على يد شقيقها الأكبر.

وبعد الحادث المأساوي، خضعت الطفلة لعملية ولادة قيصرية، وتم نقلها للمستشفى.

وما يزيد الأمر جدلا، هو أن الوالدان لم يرغبا في الإبلاغ عن ابنهما للشرطة، ما جعل الفتاة الصغيرة تدفع الثمن.

لكن فتحت الشرطة التحقيق في اتهامات تتعلق بسوء معاملة الطفل والاغتصاب والاعتداء الجنسي.