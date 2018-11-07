أرادت نشر موهبتها..زوج يتفاجأ بفيديوهات رقص لزوجته على الإنترنت
تفاجأ زوج مصري بوجود مقاطع فيديو لزوجته، تم تصويرها من غرفة النوم وهي ترقص وتغني.
وعندما واجه الزوج زوجته بالمقاطع، بررت فعلتها بأنها تريد أن تنشر موهبتها في الغناء.
وتقدم الزوج برفع دعوى طلاق ضد زوجته في محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة لنشرها فيديوهات من داخل غرفة نومها وهي ترقص وتغني على مواقع التواصل.
وأوضح الزوج أنه لجأ لمعاتبة أهلها عما فعلته فلم يجد منهم أي موقف يرضيه واتهموه بالجهل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37765 ] نشر منذ 3 ساعات
إذا أبتليت بزوجة هبلا
فدر أن أحد والديك مات وهو ليس راضي عنك🤔
شيخين1[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعيش اخواننا المصارية والى الامام والله من وقت مااقرى العنوان عن جريمة على طول يروح تفكيري الى مصر ام الدنيا وفعلا يطلع مصري او مصرية لييييييش ماادري يمكن عشان عدد سكان مصر ٩٠ مليون او اكثر بس فية الصين والهند وغيرهم بس مانقرى مثل المصايب الي تصير في ام الدنيا بس اكيد عشانها ام الدنيا ههههههههههههاي عاشو المصراوية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57905 ] نشر منذ 1 ساعة
مهبوله ,,