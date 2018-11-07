أرادت نشر موهبتها..زوج يتفاجأ بفيديوهات رقص لزوجته على الإنترنت

القاهرة(صدى):

تفاجأ زوج مصري بوجود مقاطع فيديو لزوجته، تم تصويرها من غرفة النوم وهي ترقص وتغني.

وعندما واجه الزوج زوجته بالمقاطع، بررت فعلتها بأنها تريد أن تنشر موهبتها في الغناء.

وتقدم الزوج برفع دعوى طلاق ضد زوجته في محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة لنشرها فيديوهات من داخل غرفة نومها وهي ترقص وتغني على مواقع التواصل.

وأوضح الزوج أنه لجأ لمعاتبة أهلها عما فعلته فلم يجد منهم أي موقف يرضيه واتهموه بالجهل.