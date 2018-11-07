كسر في جمجمة طالب داخل مدرسته..والسبب غير معروف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تقدم ولي أمر طالب بمدرسة ابتدائية في الطائف، بشكوى رسمية لوزارة التعليم، عقب إصابة ابنه بكسر في الجمجمة داخل المدرسة ،دون معرفة الأسباب التي أدت إلى إصابته.

وأوضح الأب أنه فوجئ باتصال من المدرسة، يفيد بأنه يتوجب عليه الحضور لاستلام ابنه بعد تعرضه لضرب أو سقوط دون تحديد السبب.

وأشار إلى أنه تم استقباله بشكل لا يدل على وجود أي حادثة، وأخذ ابنه وذهب به لمستشفى الأمير منصور العسكري في الطائف، واتضح أن لديه كسر في الجمجمة، مع نزيف خارجي.

ومن جانبه أكدت وزارة التعليم أن شكوى المواطن محل اهتمامها، وسيتم التعامل معها وإفادته قريبا.