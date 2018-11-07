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بالفيديو والصور.. لقطة أبوية حانية للأمير عبدالعزيز بن فهد مع بناته

بالفيديو والصور.. لقطة أبوية حانية للأمير عبدالعزيز بن فهد مع بناته
عادل الحربي(صدى):

نشر الأمير نواف بن فيصل صورًا ومقطع فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد بصحبة عائلته، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وعلق الأمير نواف قائلا : ” في لقطة أبوية حانية عمي الحبيب الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته الجوهرة ولطيفة.. ماشاءالله عليهم وحفظهم الله ” .

وتكشف هذه الصور كذب وتضليل الإعلام المعادي ،الذي استغل ابتعاد الأمير عبدالعزيز بن فهد عن مواقع التواصل الاجتماعي، لخلق إشاعات وصلت إلى حد الترويج لوفاته.

 


 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 20923 ] نشر منذ 1 ساعة

ما شاء الله و تبارك

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