بالفيديو والصور.. لقطة أبوية حانية للأمير عبدالعزيز بن فهد مع بناته

عادل الحربي(صدى):

نشر الأمير نواف بن فيصل صورًا ومقطع فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد بصحبة عائلته، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وعلق الأمير نواف قائلا : ” في لقطة أبوية حانية عمي الحبيب الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته الجوهرة ولطيفة.. ماشاءالله عليهم وحفظهم الله ” .

وتكشف هذه الصور كذب وتضليل الإعلام المعادي ،الذي استغل ابتعاد الأمير عبدالعزيز بن فهد عن مواقع التواصل الاجتماعي، لخلق إشاعات وصلت إلى حد الترويج لوفاته.

في لقطة ابوية حانية عمي الحبيب الامير #عبدالعزيز_بن_فهد مع بناته الجوهره ولطيفه ماشاءالله عليهم وحفظهم الله جميعا 🙏 pic.twitter.com/SkpNcV8TI7 — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) ٦ نوفمبر ٢٠١٨



