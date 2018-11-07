فنانة تونسية تبكي على الهواء: ” الدنيا زائلة..أريد خدمة المسجد النبوي “
أجهشت الفنانة التونسية المعتزلة حياة جبنون في البكاء، في لقاء تليفزيوني، مؤكدة أن امنيتها الوحيدة هي خدمة المسجد النبوي.
وقالت جبنون : ” أمنيتي الوحيدة نخدم نمسح ونسيق في المسجد النبوي ” ،مضيفة : ” رغبتي جادة في العيش بالمسجد النبوي ” .
وأضافت : ” نعم في تونس أهلي وأحبابي ، لكننا نتحدث عن أحباب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهؤلاء أريد خدمتهم ، فالدنيا لم تعد تعني لي شيئا لأنها زائلة ” .
واعتزلت جبنون الفن في عام 2015 م، وبعدها بفترة قليلة ارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضواء .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20923 ] نشر منذ 1 ساعة
اهلا و سهلا تعالي للمدينه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37760 ] نشر منذ 1 ساعة
إن شاءالله
تجين للمدينةالمنورة بأقرب وقت😐