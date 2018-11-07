مواطن يتفاجأ بصخرة كبيرة تخترق منزله..وصلاة الفجر تنقذه

نايف السالم(صدى):

في واقعة غريبة، اخترقت صخرة كبيرة منزل مواطن بحي النوارية في مكة المكرمة، بعدما هدمت جدار غرفته.

وتفاجأ المواطن بعد عودته من صلاة الفجر بوجود الصخرة على فراش نومه مصحوبة بحطام البلك الأحمر.

وأوضح المواطن أن الصخرة سقطت من الجبل الذي يقع خلف منزله وكسرت جدار الغرفة لتستقر في داخلها تاركة فجوة كبيرة في الجدار.

وأكد أن ذهابه لصلاة الفجر في المسجد كانت سببًا في إنقاذ حياته من الموت المحقق تحت وطأة الصخرة .