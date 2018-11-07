بالفيديو..أم عايض: سرقت الأضواء من حسين الجسمي
حلت الاستعراضية المعروفة بحفلات الزفاف ” أم عايض ” ضيفة ببرنامج ” طارق شو ” ،المذاع بقناة روتانا خليجية.
وبعرض جزء من حفل جمع أم عايض، والفنان حسين الجسمي على نفس المسرح، في الإمارات، استنكرت سؤالها حول ما إذا كان الجسمي سرق منها الأضواء.
وقالت ام عايض : ” سرقة ايه، هو فنان متألق، وأنا بسيطة، بس يوم ظهرت شعلل نجمي ” .
وأضافت : ” شغلتي زرع الابتسامة، ووجودي يغطي ويشيل ويمتص التوتر في كل مكان أكون فيه ”
#ام_عايض خطفت الأضواء من #حسين_الجسمي#طارق_شو#خليجية pic.twitter.com/xNdHcajxFt
— خليجية (@Khalejiatv) ٦ نوفمبر ٢٠١٨
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11267 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يهدينا وياك يا ام عايض😊شفت الليله رقصتك معاه وقت الغناء
ورب البيت نستحي ولا نتجرانرقص مع الحريم وقدامهن☺😁وهن حريم فكيف مع رجال وقدامهم وجمهور كمان الله يصلح الحال بس😊