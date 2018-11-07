  • الأربعاء 7

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو..أم عايض: سرقت الأضواء من حسين الجسمي

بالفيديو..أم عايض: سرقت الأضواء من حسين الجسمي

بالفيديو..أم عايض: سرقت الأضواء من حسين الجسمي
أماني الغامدي(صدى):

حلت الاستعراضية المعروفة بحفلات الزفاف ” أم عايض ” ضيفة ببرنامج ” طارق شو ” ،المذاع بقناة روتانا خليجية.
وبعرض جزء من حفل جمع أم عايض، والفنان حسين الجسمي على نفس المسرح، في الإمارات، استنكرت سؤالها حول ما إذا كان الجسمي سرق منها الأضواء.

وقالت ام عايض : ” سرقة ايه، هو فنان متألق، وأنا بسيطة، بس يوم ظهرت شعلل نجمي ” .

وأضافت : ” شغلتي زرع الابتسامة، ووجودي يغطي ويشيل ويمتص التوتر في كل مكان أكون فيه ”

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11267 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يهدينا وياك يا ام عايض😊شفت الليله رقصتك معاه وقت الغناء
ورب البيت نستحي ولا نتجرانرقص مع الحريم وقدامهن☺😁وهن حريم فكيف مع رجال وقدامهم وجمهور كمان الله يصلح الحال بس😊

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *