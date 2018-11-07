سرقة منزل مدافع برشلونة.. وهكذا تسلل اللصوص!

طلال الغامدي(صدى):

شهد منزل مدافع برشلونة الإسباني خوردي ألبا واقعة سرقة خلال تواجده في إيطاليا للمشاركة في مباراة فريقه أمام إنتر ميلان وفقا لتقارير صحافية، اليوم الثلاثاء.

وسرق اللصوص الخزانة الموجودة داخل منزل اللاعب الأسباني وذلك عن طريق التسلل من نافذة في الدور العلوي للمنزل، وكانت أسرة ألبا تتواجد بالدور السفلي في ذلك الوقت ولم يلحظوا ما يحدث داخل المنزل.

الجدير بالذكر أن برشلونة يلتقي مع مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات المجموعة الثانية من الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.