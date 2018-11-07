حساب المواطن يوضح حقيقة تزداد قيمة دعم البرنامج مع التقدم في السن

علي القحطاني (صدى):

تفاعل حساب المواطن اليوم الثلاثاء، مع تساءل شاب بشأن ما أشيع حول مزاعم زيادة دعم حساب المواطن مع التقدم في العمر.

وجاء سؤال الشاب كالآتي : عمري 23 عامًا واحصل من حساب المواطن على 380 ريالًا، فهل يزداد هذا الدعم مع دخولي العام 24 من عمري؟

ورد البرنامج على الاستفسار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بالتأكيد على أن ذلك لا يؤثر على قيمة الدعم.

وأضاف : ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية..هنـــــــا.