موناكو يواصل الإنهيار ويتلقى هزيمة كارثية من كلوب بروج

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق موناكو الفرنسي، نتائجه الكارثية تحت قيادة تيري هنري، بعد تلقي هزيمة كارثية على أرضه ووسط جماهيره برباعية نظيفة من كلوب بروج البلجيكي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هانز فاناكن أول هدفين في اللقاء بالدقيقتين 12 و17، قبل أن يعزز موراييس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 24، واختتم رود فورمير الرباعية في الدقيقة 85.

وتوقف رصيد موناكو عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، وررفع كلوب بروج رصيده للنقط رقم 4 في المركز الثالث.