حكاية مثيرة لسيدة أنجبت من زوجها سفاح.. وهذا مصيره!

القاهرة(صدى):

تجرد شاب مصري من إنسانيته وتحول إلى شيطان فأقدم على إقامة علاقة غير شرعية مع طليقته بعدما أقنعها بالزواج منها مرة أخرى حتى حملت منه سفاحا .

البداية عندما انتقلت سيدة مصرية لكنف أهلها بعدما دمر الطلاق حياتها ، وبين كل لحظة وأخرى تتذكر لحظات الحب بينها وبين طليقها وتقر بأن الرحيل قد حرق قلبها فقامت بمحادثته وطالبته بالعودة.

وأثارت كلماتها مشاعره وقرر أن يذهب إليها وأمام فرحتها به سقطا في بحر الحب الحرام، وسط وعود بردها لعصمته وتنازلا منها حتى لا يضيع من يدها، تكررت اللقاءات، لتجد نفسها وقد ظهرت عليها أثار جريمتها وبدء هناك إنسان بداخلها ينبض بالحياة بعدما شعرت بأعراض الحمل،قررت أن لا مجال للتراجع وأنه يجب أن يردها اليوم قبل غد.

وانتظرت لقائهما وبداخلها أحلام وردية عن بيتهم الذي سيعاد بنائه وحلم الأمومة المنتظر، فور علمه أخبرها بموافقته الفورية لكنه بقرارة نفسه قد اتخذ قراره أن هذا آخر لقاء بينهما، ومر الأيام وظل يتحجج بشيء وعذر جديد، إلى أن جاء ميعاد الوضع ذهبت للمستشفي من هول آلامها ووضعت جنينها إلا أنها استقبلته بالدمع بدل الفرحة.

وسألها الطبيب عن والده وتكون الإجابة حملت من زوجي سفاحا، وأنه طلقها ووعدها أن يردها لعصمته ولم يفعل ونشبت بينهما علاقة أثناء الطلاق أنتجت هذا الجنين، حررت المستشفي محضرا بالواقعة وأخطرت الشرطة وبالتحري حول الواقعة تبين نشوب علاقة عاطفية بينهما، وتمكنت من ضبط الزوج الهارب والذي أقر بجريمته.

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