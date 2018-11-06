بالفيديو.. الرئيس الفرنسي وزوجته يرقصان على موسيقى عربية في عرس مغربي
أظهر مقطع فيديو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، وهما يرقصان ويصفقان في عرس مغربي، غير مكترثين بكاميرات التصوير.
وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال رواده، معبرين عن إعجابهم الشديد بماكرون وزوجته وهما يرقصان على أنغام موسيقى عربية.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3291 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى انت يا ماكرون صرت مثلنا تخق على المغرب
😂😂😂😂😂😂😂
انا ماقد سافرت لها واحب المغرب
حتى لهجتهم كنحبها بزاف بزاف😅
عاد الحين وضعها ما يطمئن خاصة السعوديين
مترصدين لهم المغاربه سلب ونهب ونصب
حذاري حذاري يالمطافيق😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا حفل استقبال له ولزوجته مو حفل زفاف والرئيس الفرنسي معروف انه مايهتم للصحافة والدليل الضجة اللي سواها بعدما خذله كم صورة مع شبان شبه عاريين
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 58 دقيقة
شكلهم زبطوه بالبخور
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57880 ] نشر منذ 39 دقيقة
ابسط .. هو انت خسران حاجه ,,