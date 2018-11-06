بالفيديو.. قانوني ينصح الشباب حتى لا يقعوا في إشكاليات المادة 77
وجّه المحامي والمستشار القانوني بندر المحرج، نصيحة إلى الشباب العامل بنظام التعاقد حتى لا يقعوا في اشكاليات المادة 77.
وأوضح خلال لقاءه ببرنامج ” ياهلا ” المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن عليهم الحرص على تجديد العقود في مواعيدها لتفادي التلاعب من الشركات.
من جانبه، أكد الكاتب الصحافي بسام فتيني، أن المحاكم العمالية كانت مطلبًا منذ عام 2011، و أصبحت واقعًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تحديد سقف زمني لإنجاز هذه القضايا وإنهاء الإشكالات العمالية حتى لا تطول إجراءات المقاضاة.
وأضاف : ” بلغة الأرقام، محاكم التنفيذ أصبحت تعزز إنهاء الخلافات العمالية المالية ” ، متابعًا : ” يجب أن يستوعب الفكر القضائي بعض أساليب التحايل التي تمارسها بعض الشركات مع موظفيها ” .
الكاتب الصحافي بسام فتيني:
بلغة الأرقام، محاكم التنفيذ أصبحت تعزز إنهاء الخلافات العمالية المالية.
يجب أن يستوعب الفكر القضائي بعض أساليب التحايل التي تمارسها بعض الشركات مع موظفيها#برنامج_ياهلا#خليجية@bassam4071 pic.twitter.com/QZyV2blMMO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 6, 2018
المحامي والمستشار القانوني بندر المحرج
النصيحة التي أوجهها للشباب العامل بنظاام التعاقد لعدم الوقوع في اشكاليات المادة 77، هي الحرص على تجديد العقود في مواعيدها لتفادي التلاعب من الشركات. pic.twitter.com/dMEsH31Po8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 6, 2018
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 19 دقيقة
نصيحه بورعيه….
الوظيفه بالقطاع الخاص عمرها ما تعمر بيت …
خذها تصبيره ولا تأملها