بعد ملابسها الكاشفة.. تكهنات حول انفصال السعودي حسن جميل عن ريهانا
ظهرت ريهانا المطربة العالمية، بملابس كاشفة خلال حملة دعائية جديدة، ومن ثم ظهرت في أكثر من مناسبة بمفردها دون زوجها السعودي حسن جميل، مما دفع الكثير إلى اعتقاد أنهم قد انفصلا عن بعضهم البعض، خاصًة بعد حدوث مشاجرة كبيرة بينهما خلال رحلة استجمام في المكسيك.
ولم يتم تأكيد الخبر من أحدهما حتى الأن، خاصًة وأن حسن جميل لا يحب أن يضع حياته تحت الأضواء، وأنه قد تم رصده مع ريهانا في مرات قليلة خلال العام ونصف الماضيين، وهذا ليس معناه أنهما قد انفصلا، بالإضافة إلى أنها تفضل دائمًا الإطلالات الجريئة المثيرة للجدل، مما يعني أن هذا قد لا يكون مبرر لانفصالهما أيضًا.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ناس هالأشكال اساءت لسمعتكم بالغرب…
اخذو عنكم فكره بأنكم اثرياء وأغبياء بل كلحمار يحمل على ظهره الذهب والفضه فتجدهم يتهافتون عليك ليضحكوا عليك ويسرقوك ..
ياليت امثاله تسحب عنه الجنسيه..
اللهم من كان هذا حاله فأفقره وإجعله للناس عبره…
يا أبوا يمن قبل ازبوع شفت مزطع نشر بصدى لوحده يافعيه كأنها ورده في حقل قات بتعز…
هذي بخمسين ألف تتزوجها وتساوي ألف تكرونيه شروى روثاك