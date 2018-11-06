آل الشيخ: نشر شائعة ” براءة فهد المرداسي ” فيها إساءة وسنتخذ الإجراءات اللازمة

طلال الغامدي(صدى):

انتقد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، نشر إحدى الصحف خبر عن تبرئة النيابة العامة لفهد المرداسي، دون التأكد من مصداقيته.

واعتذرت الصحيفة عن نشرها الخبر، مؤكدة أنه خطأ غير مقصود، وردّ ” آل الشيخ ” عليها في تغريدة عبر موقع ” تويتر ” : ” الخبر فيه إساءة لهيئة الرياضة ولـ النيابة العامه وسنتخذ الإجراءات اللازمة ” .

وأضاف : ” المسألة أكبر من مجرد اعتذار ويتم نشره وينتهي الأمر؛ هناك ضرر حصل وهناك إيهام للقارئ من خلال التعدي على النيابة العامة واستخدامها لاضفاء مصداقية على خبر مكذوب كهذا ” .

وانتشرت شائعة تفيد ببراءة فهد المرداسي من قضية الرشوة التي اتهمه فيها نادي الاتحاد، إلا أن هيئة الرياضة أعلنت أنه لا صحة لتلك الشائعات.

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