وزير التجارة يكرم البقمي ويقلده وسام حماية المستهلك

محمد السعران(صدى):

كرم معالي وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي بمقر الوزارة في الرياض، مؤخرا، الأستاذ فهد البقمي الإكاديمي والمتخصص بالتجارة الإلكترونية في قنوات التواصل الاجتماعي، نسبة لدوره في مجال تعزيز ثقافة حماية المستهلكين وتنويرهم بدوهم وحقوقهم في مجال التسوق الإلكتروني.

وقد قام معالي الوزير بتسليم الأستاذ فهدالبقمي وسام حماية المستهلك تقديراً له على جهوده في مجال حماية المستهلك كأحد سفراء تعزيز ثقافة المستهلك وحفظ حقوقهم.

جاء ذلك خلال حفل تكريم رجال الرقابة والمواطنين المبلغين والمهتمين بحقوق المستهلك الذي أقامته الوزارة مؤخرا، حيث عبر معالي الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل الجهود، مبيناً أن المواطن والقطاع الخاص شريكان للجهات الحكومية في العمل الرقابي وحماية المستهلك.

من جانبه،أعرب الأستاذ فهد البقمي على اعتزازه بهذا التكريم ونيله لوسام حماية المستهلك، مشيرا إلى أن تكريم وزارة التجارة والاستثمار له، ممثلة في معالي الوزير قلادة شرف يعتز بها كثيرا وستمثل له حافزا قويا للمضي قدما في مجال نشر ثقافة المستهلكين، والإسهام في حفظ حقوقهم وكشف الغش والتقليد والتلاعب في السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ما قام به في هذا الصدد يأتي انطلاقا من دوره تجاه الوطن والمواطن.