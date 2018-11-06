منتدى أسبار الدولي 2018.. جلسة نقاش حول صناديق الاستثمارات الشابة

سعيد العجل(صدى):

شهد اليوم الثالث من منتدى أسبار الدولي 2018 إقامة جلسة نقاش حول ” صناديق الاستثمار الشابة ” أدراها الرئيس التنفيذي لشركة أوشن إكس للاستشارات المالية والإدارية ابراهيم الزهيميل .

وبدأت الجلسة بحديث لرئيس مجلس إدارة مجموعة عقال فارس الحميد الذي أكد على اختلاف مستوى رواد الأعمال في هذه الفترة عن رواد الفترات السابقة لتغير مستوى التفكير وكذلك تغير المعطيات , مضيفاُ أن تحسن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم في دعم المشاريع الناشئة , واستثمار الصناديق الخارجية في السوق السعودي أيضاً, وعن أهم مقومات المشروع الناجح أكد الحميد أن المنتج ليس هو المعيار بل الخبرة وكذلك فريق العمل .

أما عمر المجدوعي الشريك المؤسس لشركة رائد للاستثمار فيرى أن الوقت الحاضر عصر ذهبي للتحول التقني في المشاريع الشابة لأن كل المشاريع والصناعات متأثرة بالتقنية , كما ركز المجدوعي على ضرورة وجود مؤشرات إيجابية لكل شركة ناشئة تحتاج للاستثمار بالإضافة إلى أهمية الوضوح في عملية التعاون بين طرفي الاستثمار.

الدكتور هاني عناية شريك في STV يرى أن التنافسية بين رواد الأعمال ظاهرة صحية مؤكداً ان التحديات التي يواجهونها هي العربون الحقيقي للنجاح.

من جهتها قالت مها طيبة مؤسسة شركة إرادة ” الصناديق الاستثمارية أصحبت متاحة بشكل أكبر وأصبح تنافسها على استقطاب الشركات الناشئة أكبر” مضيفة أن هناك تطور كبير في وتغيرات كبيرة يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي , ونوهت طيبة إلى ضرورة أن يكون رائد الأعمال مل.