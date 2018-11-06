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    نوفمبر

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  3. شاهد .. طالعين كشتة واكل الجمر عليهم

شاهد .. طالعين كشتة واكل الجمر عليهم




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2468 ] نشر منذ 2 ساعتين

بسم الله الرحمن الرحيم….!!!

الله يعافيه ولا يبتلينا..

[ عدد التعليقات: 57881 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهبل ومضيع الجاده ,,

[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا من ضروب السحر وعمل الجان

[ عدد التعليقات: 3291 ] نشر منذ 32 دقيقة

شكله مسكون😨

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