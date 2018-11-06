شاهد .. طالعين كشتة واكل الجمر عليهم

الثلاثاء 6
نوفمبر
بسم الله الرحمن الرحيم….!!!
الله يعافيه ولا يبتلينا..
اهبل ومضيع الجاده ,,
هذا من ضروب السحر وعمل الجان
شكله مسكون😨
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2468 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم….!!!
الله يعافيه ولا يبتلينا..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57881 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهبل ومضيع الجاده ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا من ضروب السحر وعمل الجان
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3291 ] نشر منذ 32 دقيقة
شكله مسكون😨