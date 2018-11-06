بالفيديو.. قصيدة سعود الحافي خلال حفل استقبال أهالي القصيم لـ خادم الحرمين الشريفين

سالم المطيري(صدى):

نشرت قناة الإخبارية، منذ قليل، قصيدة الشاعر سعود الحافي خلال حفل استقبال أهالي القصيم لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

ونالت القصيدة استحسان الحضور حيث قال في مطلعها:

القصيم اليوم غاشيه نسناس البراد

زارته ديمومة الوسم واحيت كل عود

واستقبل أهالي القصيم اليوم الثلاثاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، استقبال حافل بالحب والود، حيث تجمهر الأهالي على الطرقات لانتظار وصول الملك في زيارة تاريخية إلى المنطقة.