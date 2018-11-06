هيئة الرياضة تعلق على شائعات براءة فهد المرداسي

نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، حقيقة ما يثار عن براءة فهد المرداسي، مؤكدة أنه لا صحة لهذه الأنباء.

وقالت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الهيئة العامة للرياضة توضح أنه لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي، وأنه مدان ويخضع للإجراءات المتبعة من الجهات المعنية ” .

من جانبه، علّق معالي المستشار تركي آل الشيخ، قائلًا : ” لتوضيح المرداسي مدان … ولامكان لمدان في التحكيم … لا اعرف سبب الاشاعة لكن من الواضح ان هناك من يصطاد في الماء العكر ” .

وتابع : ” أنا شخصياً تمنيت برائته وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له … هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي وهم معروفون ” .