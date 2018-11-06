  • الثلاثاء 6

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. هيئة الرياضة تعلق على شائعات براءة فهد المرداسي

هيئة الرياضة تعلق على شائعات براءة فهد المرداسي

هيئة الرياضة تعلق على شائعات براءة فهد المرداسي
نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، حقيقة ما يثار عن براءة فهد المرداسي، مؤكدة أنه لا صحة لهذه الأنباء.

وقالت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الهيئة العامة للرياضة توضح أنه لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي، وأنه مدان ويخضع للإجراءات المتبعة من الجهات المعنية ” .

من جانبه، علّق معالي المستشار تركي آل الشيخ، قائلًا : ” لتوضيح المرداسي مدان … ولامكان لمدان في التحكيم … لا اعرف سبب الاشاعة لكن من الواضح ان هناك من يصطاد في الماء العكر ” .

وتابع : ” أنا شخصياً تمنيت برائته وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له … هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي وهم معروفون ” .

 


الوسوم:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *