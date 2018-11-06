هيئة الرياضة تعلق على شائعات براءة فهد المرداسي
كشفت الهيئة العامة للرياضة، حقيقة ما يثار عن براءة فهد المرداسي، مؤكدة أنه لا صحة لهذه الأنباء.
وقالت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الهيئة العامة للرياضة توضح أنه لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي، وأنه مدان ويخضع للإجراءات المتبعة من الجهات المعنية ” .
من جانبه، علّق معالي المستشار تركي آل الشيخ، قائلًا : ” لتوضيح المرداسي مدان … ولامكان لمدان في التحكيم … لا اعرف سبب الاشاعة لكن من الواضح ان هناك من يصطاد في الماء العكر ” .
وتابع : ” أنا شخصياً تمنيت برائته وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له … هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي وهم معروفون ” .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2871 ] نشر منذ 2 ساعتين
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