بالفيديو..خادم الحرمين الشريفين يلقي التحية على أهالي القصيم

سالم المطيري(صدى):

القى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، التحية على أهالي القصيم خلال زيارته للمنطقة اليوم الثلاثاء، حيث بادلونه الأهالي التحية بحب وود.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو، منذ قليل، لخادم الحرمين الشريفين أثناء عزف السلام الملكي في حفل أهالي القصيم.

ووصل الملك حفظه الله إلى القصيم منذ قليل، في معيته معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.