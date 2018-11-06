آل الشيخ: ” المرداسي مدان ولا مكان لمدان في التحكيم “

طلال الغامدي(صدى):

علّق معالي المستشار تركي آل الشيخ، على أنباء براءة فهد المرداسي من قضية الرشوة، مؤكدًا أنه مدان، وأن ما تم تداوله ” إشاعة ” .

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لتوضيح المرداسي مدان … ولاماكان لمدان في التحكيم … لا اعرف سبب الاشاعة لكن من الواضح ان هناك من يصطاد في الماء العكر ” .

وتابع : ” أنا شخصياً تمنيت برائته وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له … هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي وهم معروفون ” .

وكان قد تم تداولة أنباء عن تبرئة النيابة العامة، لفهد المرداسي من قضية الرشوة التي اتهمه فيها نادي الاتحاد، وكذلك قررت إغلاق القضية والسماح له بمزاولة التحكيم، وفقًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ” المرداسي ” كان قد تم حرمانه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مدى الحياة، إثر الاتهامات التي ألقاه بها نادي الاتحاد.