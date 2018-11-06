النصر يكشف عن زي فريقه أمام مولودية الجزائر

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي النصر عن زي فريقه خلال مباراة مولودية الجزائر ،مؤكدا إنه سيكون بزيه الأساسي والمكون من الأصفر والأزرق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني والتنسيقي لمباراة النصر ونادي مولودية الجزائر والمقرر إقامتها غدًا في ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر أنه تقرر خلال الاجتماع الفني الآتي ” فتح مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة الرابعة عصرًا غدًا بتوقيت المملكة ” ، كما سيخوض النصر مباراة مولودية الجزائر بزيه الأساسي والمكون من الأصفر والأزرق، أما نادي مولودية الجزائر فسيخوض المباراة بالطقم الأساسي له والمكون من اللون الأخضر والأحمر.

الجدير بالذكر أن مباراة النصر ومولودية الجزائر ستُقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة.