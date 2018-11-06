معلمو صبيا يكرمون الأستاذ علي بن مصيخ لما قدمه للفن والإبداع

السندباد(صدى):

كرّس نفسه بنشاط للفن والإبداع و العرفان والجميل ودعم الجميع، كان ينير درب الحائرين، ويأخذ بأيدي الجميع ليصلوا إلى بَّر الأمان متجاوزين أمواج الفشل والقصور.

هكذا كرّم معلمو ومشرفو النشاط الرياضي والتربية البدنية بتعليم صبيا، الأستاذ علي بن مصيخ، مقدمين له الشكر والعرفان لعطائه وكل ما قدّم ..

من جانبه، قال ” بن مصيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مشاعر الوفاء قرينة الحب تتجلى دائما في معدن النفس الأصلية والوفية تربينا عليها صقلها النشاط الطلابي فينا ببرامجه المختلفة التي جمعتنا سويا فشكرًا من القلب لزملائي معلمي ومشرفي النشاط الرياضي والتربية البدنية بتعليم صبيا الذين غمروني بكرمهم وتكريمهم وحبهم مساء البارح ” .