بالفيديو.. أمير القصيم: تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين هي أمطار القلوب

سالم المطيري(صدى):

أعرب، صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل، أمير القصيم، عن سعادته لزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة القصيم، معبرًا: ” تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين هي أمطار القلوب، وشرف عظيم لرجالها ونسائها وشبابها، وجميع أهلها. ”

وتابع دكتور فيصل من خلال استضافته على قناة الإخبارية: ” أن الأهالي يحتفلون من جميع المحافظات ومدن ومراكز القصيم؛ فرحًة وابتهاجًا بهذه الزيارة التي تعتبر زيارة تاريخية منذ أن تولى سيدي خادم الحرمين مقالد الحكم. ”

واختتم: ” بدون أدني شك أنه شرف عظيم، وكلنا في شوق لرؤيته الباهية. ”