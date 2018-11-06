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بالفيديو.. أمير القصيم: تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين هي أمطار القلوب

بالفيديو.. أمير القصيم: تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين هي أمطار القلوب
سالم المطيري(صدى):

أعرب، صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل، أمير القصيم، عن سعادته لزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة القصيم، معبرًا: ” تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين هي أمطار القلوب، وشرف عظيم لرجالها ونسائها وشبابها، وجميع أهلها. ”
وتابع دكتور فيصل من خلال استضافته على قناة الإخبارية: ” أن الأهالي يحتفلون من جميع المحافظات ومدن ومراكز القصيم؛ فرحًة وابتهاجًا بهذه الزيارة التي تعتبر زيارة تاريخية منذ أن تولى سيدي خادم الحرمين مقالد الحكم. ”
واختتم: ” بدون أدني شك أنه شرف عظيم، وكلنا في شوق لرؤيته الباهية. ”


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