مدرب الاتحاد يكشف عن هدف فريقه في الفترة المقبلة

نواف السالم(صدى):

كشف الكرواتي سلافين بيليتش مدرب الاتحاد أنَّ هدفه الفترة المقبلة فوز فريقه بلقب كأس ” السوبر السعودي – المصري ” على كأس خادم الحرمين الشريفين، ضد الأهلي المصري يوم 27 من الشهر الجاري في القاهرة.

وأوضح الكرواتي سلافين بيليتش خلال تصريحات صحفية له إن الفريق يسعى للحصول على لقب السوبر السعودي المصري، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحسين مركز الفريق بالدوري، وتحقيق نتائج طيبة بدوري أبطال آسيا.

وأضاف ” بيليتش ” أن العميد لم ولن يهتز وبالعمل والاجتهاد سيعود الفريق أقوى مما كان، مُشيرًا إلى إنه سيعود أكثر قوة.

يذكر أن الاتحاد قد سجل هذا الموسم أسوأ بداية له بالدوري السعودي، حيث يحتلّ حاليًا المركز الأخير بنقطتين، وخسر 6 مرات من الشباب، والقادسية، والتعاون، والفتح، والهلال، والرائد.